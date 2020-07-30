Названы самые экологичные районы Москвы

Эксперты EcoStandard оценили экологичность районов Москвы. Самым благоприятным местом в городе признали Строгино.

Кроме Строгина, хорошую экологию отметили в Крылатском, Хорошеве-Мневниках, Сокольниках и Измайлове. За МКАДом благополучная обстановка также в Митине и Северном Бутове.

Неэкологичными признаны Восточное Дегунино, Алтуфьевский район, Соколиная Гора, Лефортово и Бирюлево Западное, а также Капотня, Даниловский район и Щербинка.

Специалисты оценивали районы по 11 параметрам, среди которых — площадь, плотность населения, загруженность автомагистралей, количество зеленых насаждений, парков, водоемов, аэропортов, промзон.