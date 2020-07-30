Южная Корея предложила Северной сотрудничать в борьбе с коронавирусом

Министр объединения Южной и Северной Кореи Ли Ин Ен заявил, что Сеул хотел бы сотрудничать с Пхеньяном в борьбе с коронавирусной инфекцией, сообщило агентство «Ёнхап».

«Больше всего я волнуюсь о здоровье населения Северной Кореи, которое может ухудшиться», — сказал министр, комментируя вероятность появления COVID-19 в городе Кэсон на границе между государствами.

Ли Ин Ен считает, что Южная и Северная Корея должны сплотиться перед лицом коронавируса и сотрудничать при любой возможности.

Ранее министр заявлял, что Республика Корея будет добиваться возобновления диалога с КНДР. Опорной точкой переговоров, по мнению Ли Ин Ена, станет гуманитарная помощь Пхеньяну.

27 июля власти Северной Кореи сообщили о первом в стране случае подозрения на COVID-19 в городе Кэсон. Пациент был помещен в жесткий карантин.