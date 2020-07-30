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Pixar сделает Италию местом действия своего следующего фильма

Семён Гудошников
Сегодня в 21:30

Анимационная студия Pixar сделает Италию местом действия в своем следующем проекте «Лука» («Luca»), сообщает The Hollywood Reporter.

Главными героями анимационного фильма станут мальчик и его друг — морской монстр. Создатели описывают формат картины как историю взросления. По сюжету мальчик будет наслаждаться летними приключениями, мороженым и длинными поездками на скутере, а действие развернется на Итальянской Ривьере.

Режиссером выступит Энрико Касароса, который прославился благодаря короткометражке «Луна», получившей номинацию на «Оскар». Продюсером станет Андреа Уоррен, работавшая над «Лавой» и «Тачками-3». Выход фильма запланирован на 18 июля 2021 года.

«Это очень личная история для меня, не только потому, что она будет происходить на Итальянской Ривьере, где я рос, но и потому, что в основе этого фильма лежит история о дружбе. Дружба в детстве часто задает курс, по которому мы будем идти всю нашу жизнь, и именно это стало сердцем нашей истории в «Луке», — заявил Касароса.

Последняя картина студии Pixar, вышедшая в кинотеатрах, — фантастическая история о братьях-эльфах «Вперед». На июнь была намечена премьера мультфильма «Душа», однако из‑за коронавируса его, как и некоторые другие проекты Pixar и Disney, перенесли.

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