Илья Азар запустил кампанию по сбору денег на штрафы одиночным пикетчикам

Журналист и муниципальный депутат округа Хамовники Илья Азар запустил сайт для сбора денег на оплату штрафов одиночных пикетчиков.

«Одиночные пикеты стали даже более опасными для их участников, чем массовые несогласованные акции. Человек с плакатом стал главным врагом государства, его винтят через секунду после того, как он поднимает невинный листок бумаги. Я и сам дважды был задержан в этом году на одиночном пикете», — пишет Азар в своем фейсбуке.

На сайте будет публиковаться информация о пикетах, арестах и штрафах. Любой желающий сможет перевести деньги, а при необходимости попросить Азара о помощи.

Журналист заявил, что запустил сайт из‑за выписанных 30 июля Пресненским судом штрафов за одиночные пикеты. «Таких людей за это лето в России уже не десятки, а, мне кажется, больше сотни человек», — также заявил Азар.

Накануне «ОВД-инфо» запустило информационную кампанию против преследования одиночных пикетчиков. Под хештегом #НаПикетЗапретаНет издание будет публиковать материалы о свободе собраний, правах россиян и преследованиях за одиночные пикеты.

Одиночный пикет — единственная форма публичного мероприятия, которая не требует согласования с властями. Однако есть некоторые правила, которые нужно соблюдать, чтобы не дать силовикам оснований для задержания. Прочитать о них можно здесь.