Белоснежный особняк и еврейские танцы в новом клипе IDK и A$AP Ferg «Mazel Tov»

Рэперы IDK и A$AP Ferg выпустили клип на песню «Mazel Tov». В нем артисты тусуются в белоснежном загородном особняке, танцуют еврейские танцы и просто наслаждаются хорошей жизнью.

Сингл «Mazel Tov» вышел несколько месяцев назад. Он попал в новый микстейп рэпера IDK под названием «IDK & Friends 2 (Basketball County Soundtrack)», релиз которого состоялся 26 июня 2020 года.

Сам A$AP Ferg живет в доме не менее шикарном, чем на видео. В этом можно убедиться из экскурсии, которую он провел для американского журнала AD. Последняя на данный момент пластинка рэпера — мини-альбом «Floor Seats» — вышла в августе прошлого года. С тех пор треки «Jet Lag» и «WAM» с нее успели обзавестись кинематографичными клипами.