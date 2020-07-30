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Исследование: пессимисты живут меньше оптимистов

Семён Гудошников
Сегодня в 17:51

Исследователи-генетики из медицинского исследовательского университета в Брисбене (Австралия) пришли к выводу, что существует связь между пессимизмом или оптимизмом и продолжительностью жизни. Об этом сообщает ABC News со ссылкой на работу ученых, опубликованную в журнале Nature.

Генетики изучили анкеты об отношении к жизни около 3000 человек, которые заполняли их в середине 90-х. Всем участникам было более 50 лет на момент прохождения опроса. Выяснилось, что люди, чей подход к жизни был более негативным, чаще страдали от различных заболеваний и умирали примерно на два года раньше, чем те, чей подход к жизни был оптимистичным.

Но продолжительность жизни не связана с депрессией или другими психологическими расстройствами, считают исследователи. «Пессимисты, скорее всего, не следили за собой и своим здоровьем — им казалось, что нет никакого смысла следовать советам врачей и садиться на диету, заниматься спортом и так далее», — сказал один из авторов работы, доктор Джон Уитфилд. Он также отметил, что уровень как пессимизма, так и оптимизма становится выше с возрастом.

Никакой зависимости между тем, насколько оптимистичен человек, и продолжительностью жизни ученые не заметили.

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