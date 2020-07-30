Московский международный фестиваль экспериментального кино MIEFF назвал даты проведения

MIEFF-2020 (Пятый Московский международный фестиваль экспериментального кино) пройдет с 19 по 25 августа, сообщили «Афише Daily» его представители.

Площадками фестиваля станут летний кинотеатр музея современного искусства «Гараж» Garage Screen, кинотеатры «Иллюзион», «Звезда», «Факел» и «Москино Музеон», а также пространство «Рихтер». Музей «Гараж» помимо организации площадки учредил специальный приз — предоставление двухмесячной резиденции в мастерских музея в 2021 году.

В программу международного конкурса MIEFF, показы которой пройдут в летнем кинотеатре Garage Screen, вошли 29 короткометражных фильмов из 21 страны, снятых в 2019–2020 годах. Представители фестиваля сказали, что стремится к гендерному балансу: в смотре примут участие 16 женщин и 18 мужчин.

В рамках ежегодной рубрики Close-up в Garage Screen пройдет первая российская ретроспектива пионерки авангардного квир-кино Барбары Хаммер.

В часть под названием «Фейерверки» входят программы короткометражных и полнометражных картин, показ немых фильмов с живым звуком под открытым небом, лекция Олега Аронсона, перфомансы и инсталляции.

В этому году MIEFF впервые запускает российскую конкурсную программу, где будут представлены 6 экспериментальных видеоработ молодых российских художников и режиссеров. Среди них — выпускники Школы Родченко, Московской Школы Нового Кино и независимые участники.

Победители международного конкурса будут объявлены 25 августа в кинотеатре Garage Screen. Узнать расписание сеансов и купить билеты можно на официальном сайте фестиваля.