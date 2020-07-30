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Документальный фильм «Banksy» выйдет на экраны в конце августа

Федор Кузьмин
Сегодня в 16:30

20 августа в кино выйдет фильм «Banksy» о легендарном стрит-артисте. Фильм снял режиссер-документалист Элио Эспанья, ранее поставивший мини-сериал «Преступления военного времени».

Создатели называют картину, уникальной особенностью который стало линейное повествование, совершенно новым исследованием творчества Бэнкси и «мира, который его породил». В ленте уделят внимание также другим уличным художникам, бунтовавшим в конце девяностых — начале нулевых: Бену Эну, Шепарду Фейри, Риску, Алану Кету, тем, кто, «возможно, даже знает подлинную личность Бэнкси, но никогда не раскроет ее».

«Это вопрос о нашей ценности в обществе. Как оно трансформируется и кто это контролирует? Ведет ли это к формированию здорового общества? Как мы организуем наши города, какие устанавливаем правила и как мы выражаем себя в этом жизненном пространстве? И в каком мире мы вообще хотим жить? Все эти вопросы исследуются по ходу фильма», — сообщил режиссер.

«Бэнкси появился, когда мне было лет 20, а сам он был всего лишь на несколько лет старше меня, так что у нас были одни и те же культурные ориентиры. <…> Я периодически выпивал в баре «Дракон», где выпивали он, Бен Эн, Шепард Фейри и другие уличные художники. В противовес большинству моих предыдущих картин этот фильм стал возможностью рассказать историю из того времени, когда я сам жил, протянуть ее к современности», — поделился Эспанья.

В июле Бэнкси расписал вагоны лондонского метро граффити на тему COVID-19 — на нем была изображена чихающая крыса, использующая медицинскую маску не по назначению. Рисунок скоро стерли. Ранее Бэнкси уже изображал крыс в другой инсталляции, посвященной трудностям карантина.

Элио Эспанья — режиссер и продюсер десятка документальных работ, с 2008 года исследующий музыкальную индустрию и подпольные движения вокруг нее.

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