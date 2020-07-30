Американский студент получил 9 лет колонии за нападение на полицейских в России

Гражданина США Тревора Рида приговорили к девяти годам колонии общего режима в России за нападение на сотрудников правоохранительных органов. Такое решение вынес Головинский суд Москвы, сообщает «Интерфакс».

Рида, 28-летнего студента из США и уроженца штата Техас, жившего в квартире на Открытом шоссе, задержали в августа 2019 года, когда он оказал сопротивление московским полицейским.

Теперь его признали виновным в применении насилия по отношению к представителям власти. Суд также постановил взыскать с Рида за моральный вред 150 тыс. рублей в пользу каждого из двух потерпевших полицейских.

16 августа полицейские приехали по вызову о шумной ссоре между Ридом и двумя женщинами на Ленинградском шоссе. Согласно фабуле дела, правоохранители пробовали успокоить американца, но он оказал им сопротивление и «проявил агрессию», после чего его силой усадили в машину и увезли отдел МВД по Левобережному району.

Уточняется, что в дороге Рид напал на водителя и порвал его форму, а также «создал аварийную ситуацию на дороге» и ударил второго полицейского. На следующий день Рида арестовали, его поместили в СИЗО. Рид отмечал, что не помнит ничего из своего задержания, потому что был сильно пьян.