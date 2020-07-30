Песков посоветовал российским СМИ не заводить ютьюб-каналы

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков посоветовал российским СМИ не регистрироваться на YouTube и других западных платформах, сообщает «Интерфакс».

«Любая западная платформа — это частная платформа, которая может вас выкинуть за шкирку вместе с вашим аккаунтом в любую секунду. Никаких правил здесь нет, ни гарантий, ни правил. И именно как к ресурсу с низкой степенью доверия нужно ко всем этим ресурсам и относиться», — говорит Песков.

Так пресс-секретарь прокомментировал блокировку ютьюб-аккаунта телеканала «Царьград», которая произошла несколько дней назад. В пресс-службе Google блокировку объяснили нарушением законодательства о санкциях и правил торговли. Представители канала пообещали обратиться в YouTube с требованием восстановить аккаунт.