Верховный суд смягчил приговор по «ростовскому делу»

Верховный суд России смягчил приговор фигурантам «ростовского дела» Яну Сидорову и Владиславу Мордасову. Как сообщает глава «Агоры» со ссылкой на адвокатов, обоим снизили сроки до четырех лет лишения свободы.

Осенью прошлого года Мордасова приговорили к 6 годам 7 месяцам колонии строгого режима, а Сидорова — к 6 годам 6 месяцам. Их признали виновными в покушении на организацию массовых беспорядков и участие в них. Причиной дела стало то, что молодые люди вышли на площадь перед правительством Ростовской области с плакатами «Верните землю ростовским погорельцам» и «Правительство в отставку», также они переписывались в в телеграм-чате «Революция 5/11/17», изначально посвященном политику Вячеславу Мальцеву.

Осужденные заявляли, что дали признательные показания под пытками. О том, как из подозреваемых выбивают признательные показания, недавно рассказал фигурант дела «Нового величия» Руслан Костыленков.

Правозащитный центр «Мемориал» и организация Amnesty International признали Сидорова и Мордасова политическими заключенными.