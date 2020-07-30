Московский суд отказался выдать «Мемориалу» имена участников сталинских «троек»

Тверской районный суд Москвы поддержал решение Генпрокуратуры и отказал организации «Мемориал» в получении данных об 11 членах сталинских «троек» — советских прокурорах, участвовавших в репрессиях во время Большого террора. Об этом пишет «Коммерсант».

Эта информация была нужна «Мемориалу» для книги, которую историко-просветительское общество готовит вместе с с Российским государственным архивом социально-политической истории, Государственным архивом РФ и Центральным архивом ФСБ. В 2019 году Генпрокуратура дважды отказала историкам, сославшись на 7-ю и 9-ю статьи закона «О персональных данных», исходя из которых данные о человеке нельзя разглашать без его согласия (или его наследников).

В «Мемориале» заявили, что «суть истории — фиксировать поступки», а по логике Генпрокуратуры можно скрывать ошибки Николая II или Александра III, пытаться избавиться от свидетельств о татаро-монгольском иге. Закон о персональных данных, в этом случае, по словам юристки «Мемориала» Марианы Агальцовой, можно применить даже к «Повести временных лет», где упоминаются конкретные имена и которая, как и данные о членах «троек», содержится в архиве.

«С момента создания запрошенных сведений прошло уже более 75 лет, что позволяет получить доступ даже к документам, содержащим сведения о личной и семейной тайне гражданина, по закону «Об архивном деле». А такая тайна по уровню охраны находится на более высоком уровне, чем персональные данные», — сказала Агальцова.

Она также указала, что члены «троек» нарушали Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы РСФСР, которые действовали в стране в то время — по нему, «внесудебные расправы» без возможности обжалования приговора и присутствия подсудимого на процессе были запрещены. Согласно 18-й статье закона «О реабилитации жертв репрессий», информация о лицах, совершавших подобные преступления, должна быть открытой, напомнила Агальцова.

Впрочем, подобные доводы не убедили Генпрокуратуру, которая постановила, что факт вхождения в «тройку» не является преступлением, а свидетельств о фальсификации советскими прокурорами дел нет. В ведомстве заявили, что требование выдать информацию о членах «троек» нарушает принцип невмешательства в осуществление прокурорского надзора.

Суд 24 июля отказал «Мемориалу» в удовлетворении иска. Юристы общества собираются обжаловать решение. «Для изучения государства и общества необходимо знать, какие поступки совершали люди и к каким последствиям они приводили», — сказал по этому поводу член правления «Мемориала» Ян Рачинский.