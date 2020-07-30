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В Беларуси в день выборов могут отключить интернет — СМИ

Федор Кузьмин
Сегодня в 12:07

Власти Беларуси допустили ограничение интернета в стране во время выборов после задержания боевиков из ЧВК «Вагнер». Об этом сообщает белорусское издание «Наша нiва» со ссылкой на слова кандидата в президенты Андрея Дмитриева.

Отвечая на вопрос журналиста, Дмитриев отметил, что 9 августа есть возможность отключения интернета в Беларуси, «если есть опасность». Он добавил, что бойцы ЧВК «Вагнер» прибыли в страну для того, чтобы «делать революцию», и «угрожают массовым мероприятиям».

Дмитриев указал, что, по словам госсекретаря Совета безопасности страны Андрея Равкова, рядом с российскими городами Псковом и Невелем есть еще две группы бойцов, которые «созданы для аналогичных целей».

Другой кандидат в президенты Сергей Черечень заявил, что, по данным Совбеза, в Беларусь могут прибыть из России «группировки для провокаций».

Ранее стало известно, что против бойцов ЧВК «Вагнер», задержанных в Минске, возбудили уголовное дело о подготовке терактов. Госсекретарь Равков заявил, что на территории Беларуси находились до 200 боевиков, 33 из них задержали, а в данный момент идут поиски остальных.

О том, что наемников ЧВК «Вагнер» задержали в столице Беларуси, стало известно вчера. Боевики, по данным белорусских правоохранителей, приехали в страну для «дестабилизации обстановки в период избирательной кампании». Сообщалось, что задержанные бойцы оказались в Минске в ночь на 25 июля и заселились в одну из гостиниц.

Писатель Захар Прилепин заявил, что среди задержанных россиян есть те, кто служил с ним в одном батальоне на Донбассе.

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