Telegram подал в Еврокомиссию жалобу на Apple по поводу возможных нарушений в работе App Store. Об этом сообщает Financial Times.

В жалобе говорится, что компания Apple должна дать возможность пользователям своих устройств покупать и скачивать приложения не только из App Store.

Несколько дней назад основатель Telegram Павел Дуров объяснил, как на обычных пользователей Apple влияет 30%-ная комиссия, которую компания взимает с разработчиков приложений. По его словам, комиссия увеличивает стоимость всех приложений и цифровых покупок, а также количество рекламы (всего он назвал семь поводов для беспокойства).

До этого Дуров призывал не устанавливать приложения из App Store и Google Play. «Apple и Google навязывают безумный налог в 30% на все цифровые товары, продаваемые на каждом мобильном телефоне в мире. Результат — пользователи платят по более высоким ценам, стартапы и целые индустрии разрушаются или никогда не появляются», — говорил он.

Генеральный директор Apple Тим Кук в ответ на все эти обвинения заявил, что 84% приложений не платят комиссию, а среди оставшихся одни платят 15%-ную, а другие 30%-ную. По данным Financial Times, на сборах в App Store компания зарабатывает более миллиарда долларов ежемесячно.

Ранее на монополию Apple в Еврокомиссию жаловались Spotify и Rakuten. Компания не раз отвергала обвинения в нарушении антимонопольного законодательства, а Кук говорил о том, что «конкуренция — это великая добродетель, которая способствует инновациям».