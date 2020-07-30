Брендан Глисон в роли Дональда Трампа в тизере мини-сериала «Закон Коми»

Телеканал Showtime выпустил тизер мини-сериала «Закон Коми». Премьера проекта запланирована на 27 сентября.

Сериал основан на книге бывшего директора ФБР Джеймса Коми, которая называется «A Higher Loyalty: Truth, Lies and Leadership» и рассказывает о его конфликте с 45-м президентом США Дональдом Трампом. После того, как Трамп стал главой государства, он попросил Коми провести расследование по делу об электронной почте Хиллари Клинтон (она использовала личную почту в служебных целях). В 2017 году президент, недовольный действиями Коми, уволил его с поста директора ФБР.

Главные роли сыграли Джефф Дэниелс («Стив Джобс», «Марсианин») и Брендан Глисон (сериал «Мистер Мерседес», «Баллада Бастера Скраггса»)