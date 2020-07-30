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«Левада-центр»: рейтинг доверия Путину упал до минимума за последние три года

Федор Кузьмин
Сегодня в 9:34

Рейтинг доверия россиян президенту Владимиру Путину понизился до минимального значения с 2017 года. Такие данные приводит опрос «Левада-центра».

В 2020 году он, согласно исследованию, составляет 23% — именно столько респондентов выбрали Путина при ответе на вопрос, каким политикам они доверяют больше всего (можно было привести пять-шесть кандидатов).

Участники исследования также называли премьер-министра Михаила Мишустина (10%), главу ЛДПР Владимира Жириновского (10%), российского министра обороны Сергея Шойгу (10%), министра иностранных дел Сергея Лаврова (6%) и лидера КПРФ Геннадия Зюганова (4%).

У арестованного экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала рейтинг доверия составил 3%, у московского мэра Сергея Собянина — 1%, у председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко — 1%. Оппозиционный политик Алексей Навальный и заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев набрали по 2%.

При этом на вопрос, одобряют ли респонденты деятельность Путина на посту президента России, в июле 2020 утвердительно ответили 60% опрошенных (33% не одобряют, а 6% воздержались), а 42% росиян в этом же месяце заявили, что считают, что Россия идет в правильном направлении (40% наоборот полагают, что страна идет по неверному пути).

В ноябре 2017 года уровень доверия Путину, по данным «Левада-центра», составлял 59%. Это в 2,5 раза выше, чем в июле 2020 года.

Опрос проводился с 24 по 25 июля 2020 года, в нем участвовали 1617 человек от 18 лет и старше. Исследование проходило в форме телефонных интервью по случайной двухосновной выборке номеров мобильных и стационарных телефонов (статистическая погрешность в этом случае не превышает 2,4% — Прим. ред.).

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