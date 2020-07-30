Братьев Ротенбергов обвинили в обходе санкций при помощи покупки картин

Сенаторы Конгресса США Роб Портман и Том Карпер в своем докладе рассказали о том, что российские предприниматели Аркадий и Борис Ротенберги используют картины для обхода санкций. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на Wall Street Journal.

Ротенберги, согласно докладу, стали интересоваться покупкой произведений искусства через два месяца, после того как против них ввели санкции в 2014 году. Так, они заплатили порядка 6,8 млн долларов за 10 картин на аукционе Sotheby's в Нью-Йорке в июле, уверяют авторы доклада. Среди купленных произведений искусства — работы художников Марка Шагала и Жоржа Брака.

По информации сенаторов, Ротенберги купили предметов искусства более чем на 18 млн долларов в 2014 году, а общая сумма сделок могла быть выше 91 млн долларов.

По словам авторов доклада, братья Ротенберги и сын Аркадия Игорь использовали фиктивные компании Highland Business Group Limited, Highland Ventures Group Limited, Advantage Alliance для денежных переводов.

В докладе также говорится, что бизнесмены «пытались скрыть свое участие на рынке искусства США, прячась за арт-дилером из Москвы Григорием Бальцером». Представитель Бальцера это отрицает, а представители Ротенбергов назвали заявления сенаторов «полностью абсурдными». «Все операции с произведениями искусства, осуществлявшиеся членами семьи Ротенбергов или в их интересах, были открытыми, исключительно в законных личных целях и всегда на рыночных условиях», — рассказали они.

Уточняется, что расследование Портмана и Карпера основано на более чем 1 млн документов, данных аукционных домов и десятках интервью.