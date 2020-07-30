Новый альбом Мэрилина Мэнсона «We Are Chaos» выйдет в сентябре

Музыкант выпустил клип на заглавную песню с будущего альбома. Видео снял режиссер Мэтт Махурин. В жутковатом ролике лицо Мэнсона трансформируется в различные предметы: таблетку, облака, вазу для цветов, сосуд со странной жидкостью, череп и кости, музыкальный инструмент. Также в видео Мэнсон превращается в других людей.

Мэрилин Мэнсон анонсировал выход своего нового альбома «We Are Chaos». Релиз пластинки состоится 11 сентября 2020 года на лейбле Loma Vista Recordings.

В альбом «We Are Chaos» войдут десять треков: «Red, Black and Blue», «We Are Chaos», «Don’t Chase The Dead», «Paint You With My Love», «Half-way & One Step Forward», «Infinite Darkness», «Perfume», «Keep My Head Together», «Solve Coagula» и «Broken Needle».

«Это концептуальный альбом. В нем так много комнат, шкафов, сейфов и ящиков. Но в душе и в вашем музее воспоминаний худшее — это всегда зеркала. Осколки призраков преследовали меня, когда я писал большую часть этих текстов», — рассказал Мэнсон.

Ранее Мэрлин Мэнсон записал кавер на песню The Doors «The End». Кроме того, в прошлом октябре Мэрилин Мэнсон выпустил клип на сингл «God’s Gonna Cut You Down» — это также кавер на традиционную американскую песню, которую когда‑то исполняли Джонни Кэш, Элвис Пресли, Моби и другие музыканты.