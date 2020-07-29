Джордж Мартин не дописал «Ветра зимы» к июлю. За это фанаты хотят запереть его в хижине

Писатель Джордж Мартин, создавший фантастический цикл «Песнь льда и пламени», по мотивам которого сняли сериал «Игра престолов», год назад обещал фанатам дописать роман «Ветра зимы» к июлю 2020 года. Если роман не будет готов, Мартин разрешил поклонникам запереть себя в хижине на острове с видом на озеро серной кислоты.

Книгу писатель закончить к сроку не успел и перенес релиз «Ветров зимы» на 2021 год. В связи с этим поклонники требуют от него выполнить обещание и уединиться для работы над романом.