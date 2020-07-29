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Вышел новый «вДудь». Его героем стал стендап-комик Иван Усович

Юлия Онодэра
Сегодня в 23:10

Вышел новый выпуск шоу «вДудь». Его героем стал стендап-комик Иван Усович.

С ведущим программы Юрием Дудем Усович поговорил об ананкастном расстройстве личности, детстве, продуктивности, уходе с ТНТ, белорусской оппозиции и «атмосфере безысходности» на корпоративах, а также о том, как привлечь девушку и кто на данный момент является лучшими комиками России.

Среди героев прошлых выпусков программы были видеоблогер Антон Лапенко, актриса Ирина Горбачева и «летописец Путина» Андрей Колесников. Перед этим журналист снял документальный фильм об эпидемии ВИЧ в России, после которого запросы на покупку тестов на ВИЧ выросли на 4000%, а в Госдуме даже устроили отдельный кинопоказ фильма.

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