Власти будут стимулировать автопроизводителей устанавливать в машинах алкозамки

Минпромторг до конца года планирует разработать «концепцию внедрения в массовое потребление» алкозамков — устройств, которые блокируют зажигание при выявлении алкоголя в выдохе водителя, выяснил «Коммерсант».

Согласно этой концепции, власти хотят стимулировать автопроизводителей устанавливать алкозамки в машины сразу при выпуске — в Европе алкозамками будут оборудованы все транспортные средства с 2022 года.

Однако у алкозамков есть свои минусы. Эксперты указывают, что установка запоров повысит стоимость автомобилей. Цены на алкозамки составляют от 25 до 120 тыс. рублей. Кроме того, система может ошибаться, например, срабатывать, если в машине находится пьяный пассажир.

Алкозамок компании «Мета» реагирует на жидкость для полости рта, духи и лосьон после бритья, а также на сигаретный запах и пары омывателя стекла в салоне машины. Кроме того, перед пробой также нельзя есть и пить холодную или горячую воду — все эти факторы могут привести к неправильному результату теста.

По мнению первого зампреда комитета Госдумы по госстроительству Вячеслава Лысакова, в связи с этим говорить о массовом применении алкозамков рано. Однако чиновник поддерживает идею ставить устройства на машины водителей, уличенных в пьяном вождении.

«Пока все это выглядит как беспилотники и летающие такси. Когда‑нибудь мы к этому придем, но пока забегаем вперед», — считает он.

Ранее алкозамки внедрялись в России в рамках пилотных проектов. В 2010 году в Татарстане и Ивановской области их установили на школьные автобусы. В 2013 году «Справедливая Россия» предлагала законопроект, согласно которому водителей, уличенных в пьяном вождении, должны были обязать ставить алкозамки. Похожие поправки несколько раз анонсировала Мосгордума, но приняты они так и не были.

Ранее замминистра транспорта Алексей Семенов сообщал, что первые беспилотные такси в Москве могут появиться в 2024 году. Их уже тестируют на территории города, а также в Татарстане.