Джордан Пил и Исса Рэй объединятся для фильма о магической выгребной яме

Джордан Пил и Исса Рэй спродюсируют фильм «Выгребная яма» («Sinkhole») для Universal, пишет The Hollywood Reporter.

«Выгребная яма» будет адаптацией короткого рассказа Лейны Кроу (Leyna Krow), которая присоединиться к съемочной группе в качестве продюсера. Фильм расскажет о молодой семье, которая переезжает в дом своей мечты. На заднем дворе находится выгребная яма, которая может восстанавливать испорченные вещи.

Согласно пресс-релизу Universal, «Выгребная яма» — «жанровый фильм, который поднимет вопросы о женском идеале и идентичности». Имя режиссера, актерский состав и даты выхода картины пока неизвестны.

Исса Рэй — американская актриса и продюсер, работавшая ранее с Universal над фильмами «Фотография» и «Мелкая». Наиболее известна Рэй благодаря сериалу «Белая ворона», за который она получила две номинации на «Золотой Глобус».

Джордан Пил — комик, режиссер, сценарист и продюсер. О его фильмах «Мы» и «Прочь» «Афиша Daily» писала ранее. Пил является обладателем премии «Оскар» за лучший сценарий к фильму «Прочь».