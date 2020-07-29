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На директора фонда «Русь сидящая» подал в суд сын. Он обвиняет Ольгу Романову в мошенничестве

Юлия Онодэра
Сегодня в 21:23

На директора фонда «Руси сидящая» Ольгу Романова подал в суд собственный сын Дмитрий. Об этом молодой человек рассказал в фейсбуке.

Дмитрий Романов обвиняет свою мать и единоутробную сестру Анну Иванову в мошенничестве с недвижимостью: по утверждению мужчины, родственники украли у него квартиру.

По словам Романова, четыре года назад он переехал за границу. Перед этим он оформил гендоверенность на свою мать и оставил квартиру в пользование сестре. В 2019 году Романов сначала обнаружил, что Анна Иванова сдала его квартиру подруге Дарье Халфиной, а затем — что сестра числится теперь собственницей квартиры. Ольга Романова, воспользовавшись гендоверенностью, продала всю недвижимость сына дочери за 2,5 млн рублей, включая долю в семейной квартире.

«Сейчас мне даже по-странному приятно думать, как все они боялись, что я случайно узнаю. Когда я узнал, впрочем, было неприятно. Я был очень близок к тому, чтобы покончить с собой», — рассказал Романов.

Как считает Романов, махинации с квартирой гендиректор «Руси сидящей» использовала, чтобы объяснить незаконную прибыль. «Вот тебе кто‑то зачем‑то хочет дать пару миллионов, но это деньги непонятного происхождения. Может быть, даже криминального. И ты вроде как хочешь их взять. Но как все оформить?» — написал он.

По предположению мужчины, мать использовала нотариальную доверенность не только для сделок, связанных с имуществом. «Я пока нашел пару договоров, но, чувствую, это не все. Вообще, это очень страшно. Я не знаю, какие юридические, финансовые и вообще действия совершал на протяжении трех лет. Вернее, совершала Романова от моего имени», — говорит он.

Судебный процесс, как отметил Романов, начнется 30 июля. Против Ольги Романовой и Анны Ивановой поданы два иска: «В первом случае прошу суд в рамках гражданско-правовых отношений аннулировать сделки и просто вернуть все, как было, а во втором прошу разобраться, не было ли тут уголовки», — рассказал Дмитрий Романов.

Кроме того, Романов планирует обратиться в офис Миграционной службы Германии, где сейчас проживают Романова и Иванова. Там он планирует заявить о фиктивном характере брака Романовой с гражданином Евросоюза.

Ольга Романова ответила на пост сына в фейсбуке, назвав ситуацию «семейным делом». «Я подарила ему свою квартиру в 2008 году. Свою, которую сама купила в 2002-м. Когда он сильно меня послал, я отдала эту квартиру своей дочери, его сестре. Все», — написала она.

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