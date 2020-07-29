«Ultima Яндекс.Такси» и Александр Сысоев проводят фестиваль дневной гастрономии

«Ultima Яндекс.Такси» и Александр Сысоев (Сысоев FM) организовали фестиваль дневной гастрономии Ultima de Jour. Об этом «Афише Daily» рассказали его представители.

Фестиваль проходит с 27 июля по 9 августа в дневное время, с 12.00 до 18.00. В нем принимают участие более 80 ресторанов Москвы и Петербурга, которые представляют гостям до трех сетов на выбор, названных по аналогии с классами «Ultima Яндекс.Такси»: Business (800 рублей), Premier (1300 рублей) и Élite (1800 рублей). Сеты отличаются количеством включенных в них блюд и напитков.

Полный список участников и меню можно посмотреть на официальном сайте фестиваля.

Цель Ultima de Jour — напомнить любителям гастрономии о том, что получать удовольствие от еды можно и нужно не только вечером, но и абсолютно в любое время, встречаются ли они с друзьями, обедают с деловым партнером или просто отдыхают в праздном одиночестве.