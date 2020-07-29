перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Джордан Пил и Исса Рэй объединятся для фильма о магической выгребной яме 21:26
На директора фонда «Русь сидящая» подал в суд сын. Он обвиняет Ольгу Романову в мошенничестве 21:23
«Ultima Яндекс.Такси» и Александр Сысоев проводят фестиваль дневной гастрономии 20:40
Exit/Facebook Фестиваль Exit назвал даты проведения в следующем году и раскрыл первых артистов
Фестиваль Exit назвал даты проведения в следующем году и раскрыл первых артистов 20:18
Ученые оживили морские бактерии возрастом более 100 миллионов лет 20:18
Российские наемники в Минске, рост популярности собак в инстаграме и другие новости дня 19:59 Дайджест
Канадке вернули игрушечного медведя с записью голоса ее умершей матери 19:45
Расходы россиян на арбидол выросли в пять раз за время пандемии 19:43
В Мультимедиа-арт-музее пройдет презентация проекта «A.I.Q. Test» 18:42
В сентябре пройдет Moscow Music Week — первый после карантина офлайн-фестиваль в Москве 18:18
Sotheby’s Автопортрет Рембрандта был продан за 18,7 млн долларов
Автопортрет Рембрандта был продан за 18,7 млн долларов 17:50
ВЦИОМ выяснил, сколько россиян верят в теории заговора и научные мифы 17:36
Джон Крайер раскрыл альтернативную концовку «Назад в будущее» — с кока-колой и ядерным взрывом 17:28
«Белта»: в Минске задержаны 33 российских наемника ЧВК «Вагнер» 16:46
Западные фантасты выступили против проведения Worldcon в Саудовской Аравии 16:04
Sandra Montanez/Getty Images Собянин: массовые мероприятия в Москве останутся под запретом до конца августа
Собянин: массовые мероприятия в Москве останутся под запретом до конца августа 15:46
«Хотите честных выборов — агитируйте сторонников»: ЦИК ответила на критику досрочного голосования 15:39
Документальный фильм о Пьере Кардене скоро выйдет в прокат. Посмотрите его трейлер 15:05
«Таксист», «Челюсти» и Леоне: 11 лучших фильмов по версии Квентина Тарантино 14:37
Ефремов сперва признал вину за смертельное ДТП, а потом отказался 14:34
Отключить рекламу

«Ultima Яндекс.Такси» и Александр Сысоев проводят фестиваль дневной гастрономии

Семён Гудошников
Сегодня в 20:40

«Ultima Яндекс.Такси» и Александр Сысоев (Сысоев FM) организовали фестиваль дневной гастрономии Ultima de Jour. Об этом «Афише Daily» рассказали его представители.

Фестиваль проходит с 27 июля по 9 августа в дневное время, с 12.00 до 18.00. В нем принимают участие более 80 ресторанов Москвы и Петербурга, которые представляют гостям до трех сетов на выбор, названных по аналогии с классами «Ultima Яндекс.Такси»: Business (800 рублей), Premier (1300 рублей) и Élite (1800 рублей). Сеты отличаются количеством включенных в них блюд и напитков.

Полный список участников и меню можно посмотреть на официальном сайте фестиваля.

Цель Ultima de Jour — напомнить любителям гастрономии о том, что получать удовольствие от еды можно и нужно не только вечером, но и абсолютно в любое время, встречаются ли они с друзьями, обедают с деловым партнером или просто отдыхают в праздном одиночестве.

Котик «Афиши Daily» присылает ровно одну хорошую новость в день. Его всегда можно прогнать и отписаться.

  • Московское метро 31 декабря впервые будет работать круглосуточно

    daily.afisha.ru

  • Сергей Шнуров записал курс лекций о русском искусстве XX века для Arzamas

    daily.afisha.ru

  • Робби Уилльямс выступит в России осенью 2017 года

    daily.afisha.ru
События недели на afisha.ru
детектив
Достать ножи
Запутанный детектив с большим количеством голливудских звезд — от режиссера «Петли времени» и «Последних джедаев»
рок
Игорь Растеряев (онлайн-трансляция)
Исполнитель душевных песен под аккордеон
драма
Маленькие женщины
Грета Гервиг экранизирует американскую классику
биография
Зеленая книга
Оскароносная драма про дружбу черного пианиста и его белого водителя
драматический
Кыся (онлайн-трансляция)
Дмитрий Нагиев исполняет две роли в одном спектакле
драматический
Калигула (онлайн-трансляция)
Евгений Миронов в спектакле Эймунтаса Някрошюса

Другие материалы по темам

Теги
Афиша Daily
Люди
Александр Сысоев
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли опечатку? Выделите нужный фрагмент текста и нажмите ctrl + enter
Пользовательское соглашение
© 1999–2020 ООО «Компания Афиша»
Все права защищены
Для лиц старше 18 лет
Мобильная версия
Ошибка в тексте
Отправить