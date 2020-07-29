Ученые оживили морские бактерии возрастом более 100 миллионов лет

Ученые провели первый успешный эксперимент по «оживлению» бактерий с морского дна возрастом более 100 млн лет, сообщает Science.

Исследование показало, что микробы могут выживать в течение поразительно долгого времени в спящем состоянии. Ученые называют это открытие «безумным», поскольку оно подтверждает возможность существования жизни на других планетах Солнечной системы.

«Если поверхность конкретной планеты не выглядит многообещающей для жизни, может оказаться, что она находится в недрах», — сказал микробиолог Андреас Теске из Университета Северной Каролины.

Бактерии, как свидетельствует исследование, выживают за счет того небольшого количества кислорода, которое достигает морского дна. При увеличении объема кислорода и добавлении других питательных веществ они начинают размножаться — именно так ученым удалось «оживить» микробы.