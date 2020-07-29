Фестиваль Exit назвал даты проведения в следующем году и раскрыл первых артистов

Еще не успел начаться Exit-2020, а его организаторы уже объявили даты проведения фестиваля в следующем году и раскрыли первую волну артистов. Exit-2021 пройдет с 8 по 11 июля все в том же сербском городе Нови-Сад, рассказали «Афише Daily» представители проекта.

На фестиваль приедут французский диджей Дэвид Гетта, шведский диджей и продюсер Eric Prydz, французский продюсер DJ Snake, немецкий диджей Boris Brejcha и американский рэпер Tyga. К ним присоединятся британский инди-поп-проект Metronomy, бразильская метал-группа Sepultura и многие другие.

Билеты на фестиваль поступят в продажу 31 июля. Их можно будет купить на официальном сайте проекта.

Exit появился в 2000 году на фоне студенческих протестов против режима Слобадана Милошевича. Сейчас он стал одним из крупнейших фестивалей Юго-Восточной Европы и самым знаменитым фестивалем Сербии. Ежегодно его посещают более 200 тыс. гостей из десятков стран мира.

В этом году Exit пройдет с 13 по 16 августа. На нем выступят Laibach, Робин Шульц, Ofenbach, Нина Кравиц, Амели Ленс, Пауль Калькбреннер и многие другие. В 2021-м фестиваль отпразднует юбилей — он станет 20-м по счету.