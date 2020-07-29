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В сентябре пройдет Moscow Music Week — первый после карантина офлайн-фестиваль в Москве 18:18
Sotheby’s Автопортрет Рембрандта был продан за 18,7 млн долларов
Автопортрет Рембрандта был продан за 18,7 млн долларов 17:50
ВЦИОМ выяснил, сколько россиян верят в теории заговора и научные мифы 17:36
Джон Крайер раскрыл альтернативную концовку «Назад в будущее» — с кока-колой и ядерным взрывом 17:28
«Белта»: в Минске задержаны 33 российских наемника ЧВК «Вагнер» 16:46
Западные фантасты выступили против проведения Worldcon в Саудовской Аравии 16:04
Sandra Montanez/Getty Images Собянин: массовые мероприятия в Москве останутся под запретом до конца августа
Собянин: массовые мероприятия в Москве останутся под запретом до конца августа 15:46
«Хотите честных выборов — агитируйте сторонников»: ЦИК ответила на критику досрочного голосования 15:39
Документальный фильм о Пьере Кардене скоро выйдет в прокат. Посмотрите его трейлер 15:05
«Таксист», «Челюсти» и Леоне: 11 лучших фильмов по версии Квентина Тарантино 14:37
Ефремов сперва признал вину за смертельное ДТП, а потом отказался 14:34
Белорусские протесты в клипе на трибьют «ДДТ» от рэпера СiРОП 14:10
Anadolu Agency/Getty Images «ОВД-Инфо» запустил кампанию против преследования одиночных пикетчиков
«ОВД-Инфо» запустил кампанию против преследования одиночных пикетчиков 13:43
Вышел трейлер «Конференции» Ивана И.Твердовского 13:32
Universal договорилась с киносетью AMC о сокращении кинотеатрального окна 12:56
Умер адвокат Иван Сустин. Он защищал фигуранта дела «Нового величия» и Любовь Соболь 12:42
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Дайджест

Российские наемники в Минске, рост популярности собак в инстаграме и другие новости дня

Семён Гудошников
Сегодня в 19:59

В России за сутки выявили 5475 новых пациентов с коронавирусом. Общее число зарегистрированных случаев COVID-19 в стране увеличилось до 828 990.

Массовые мероприятия в Москве останутся под запретом до конца августа, заявил Сергей Собянин. Масочный режим в магазинах и общественном транспорте пока сохранят.

Умер адвокат Иван Сустин, который защищал фигуранта дела «Нового величия» Павла Ребровского и юриста ФБК Любовь Соболь. Ему было 37 лет, адвокат скончался у себя в кабинете.

В Минске задержаны 33 российских наемника ЧВК «Вагнер». Правоохранительные органы Беларуси заявили, что бойцы хотели дестабилизировать обстановку перед президентскими выборами.

«Команда 29» начала сбор денег в поддержку Ивана Сафронова. «Мы хотим придать это огласке и понимаем, что впереди большие траты», — заявили организаторы краудфандинг-кампании.

Портал Tripadvisor опубликовал рейтинг лучших ресторанов мира по версии Travelers’ Choice Awards. Лидерами стали два французских заведения — Auberge Du Vieux Puits из Фонжонкус и La Ville Blanche из Роспес.

Профили кошек и собак в инстаграме стали популярнее во время карантина. Более того, люди стали чаще заводить питомцев.

Universal договорилась с киносетью AMC о сокращении кинотеатрального окна. Теперь фильмы студии смогут появляться на стриминговых платформах уже спустя 17 дней после выхода в прокат.

Документальная лента «House of Cardin» о дизайнере Пьере Кардене выйдет в американский прокат 14 августа, а в мировой — 15 сентября. Посмотреть ее трейлер можно здесь.

Еще один свежий трейлер — фильма «Конференция» Ивана И.Твердовского, вошедшего в конкурсную программу Венецианского кинофестиваля. Картина расскажет о последствиях теракта в театре на Дубровке в 2002 году.

Вышло несколько новых клипов: на песню «Родина» экс-саксофониста «Ляписа Трубецкого» рэпера СiРОП, на трек «Aquarius III» американского рэпера Logic и на платиновый сингл «July» певицы и актрисы из США Ноа Сайрус.

30 июля студент Школы Родченко Габбилен Г. представит в Мультимедиа-арт-музее свой новый проект «A.I.Q. Test». В рамках премьеры пройдет онлайн-дискуссия с автором и экспертами в области современного искусства и театра. Посмотреть ее можно будет на страницах МАММ в Facebook, YouTube и «ВКонтакте», а также на сайте «Афиши».

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