Российские наемники в Минске, рост популярности собак в инстаграме и другие новости дня

В России за сутки выявили 5475 новых пациентов с коронавирусом. Общее число зарегистрированных случаев COVID-19 в стране увеличилось до 828 990.

Массовые мероприятия в Москве останутся под запретом до конца августа, заявил Сергей Собянин. Масочный режим в магазинах и общественном транспорте пока сохранят.

Умер адвокат Иван Сустин, который защищал фигуранта дела «Нового величия» Павла Ребровского и юриста ФБК Любовь Соболь. Ему было 37 лет, адвокат скончался у себя в кабинете.

В Минске задержаны 33 российских наемника ЧВК «Вагнер». Правоохранительные органы Беларуси заявили, что бойцы хотели дестабилизировать обстановку перед президентскими выборами.

«Команда 29» начала сбор денег в поддержку Ивана Сафронова. «Мы хотим придать это огласке и понимаем, что впереди большие траты», — заявили организаторы краудфандинг-кампании.

Портал Tripadvisor опубликовал рейтинг лучших ресторанов мира по версии Travelers’ Choice Awards. Лидерами стали два французских заведения — Auberge Du Vieux Puits из Фонжонкус и La Ville Blanche из Роспес.

Профили кошек и собак в инстаграме стали популярнее во время карантина. Более того, люди стали чаще заводить питомцев.

Universal договорилась с киносетью AMC о сокращении кинотеатрального окна. Теперь фильмы студии смогут появляться на стриминговых платформах уже спустя 17 дней после выхода в прокат.

Документальная лента «House of Cardin» о дизайнере Пьере Кардене выйдет в американский прокат 14 августа, а в мировой — 15 сентября. Посмотреть ее трейлер можно здесь.

Еще один свежий трейлер — фильма «Конференция» Ивана И.Твердовского, вошедшего в конкурсную программу Венецианского кинофестиваля. Картина расскажет о последствиях теракта в театре на Дубровке в 2002 году.

Вышло несколько новых клипов: на песню «Родина» экс-саксофониста «Ляписа Трубецкого» рэпера СiРОП, на трек «Aquarius III» американского рэпера Logic и на платиновый сингл «July» певицы и актрисы из США Ноа Сайрус.

30 июля студент Школы Родченко Габбилен Г. представит в Мультимедиа-арт-музее свой новый проект «A.I.Q. Test». В рамках премьеры пройдет онлайн-дискуссия с автором и экспертами в области современного искусства и театра. Посмотреть ее можно будет на страницах МАММ в Facebook, YouTube и «ВКонтакте», а также на сайте «Афиши».