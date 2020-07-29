Канадке вернули игрушечного медведя с записью голоса ее умершей матери

Маре Сориано, 28-летней жительнице Ванкувера, вернули плюшевого медведя с записью голоса ее матери, умершей от рака. Об этом сообщает Global News.

28 июля Мара получила письмо от неизвестного, который предложил ей вернуть медвежонка. Сначала девушка насторожилось из‑за того, что к поиску уже подключились знаменитости, а за находку обещали 5000 долларов. Однако двое мужчин, пришедших на встречу, отдали ей медведя. По сообщениям Мары, эти люди не имеют отношения к краже.

«Я не могла поверить в это! Медвежонок был завернут в носовой платок, и когда его развязали, у меня подкосились колени… Я какое‑то время не могла ничего увидеть, потому что мои глаза были в слезах! Я выхватила игрушку из рук до того, как ее полностью развернули, и очень сильно обняла ее. Я не могла поверить своим глазам!» — сказала Мара.

Девушка несколько дней не могла найти мишку, которого украли вместе с ее рюкзаком. Когда об истории Сориано написала репортерка CBC Дебора Гобл, к поискам подключились многие знаменитости, включая актеров Дэна Леви, П.Дж.Берна и Зака Браффа, а Райан Рейнолдс предложил 5000 долларов тому, кто отдаст игрушку хозяйке.