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Расходы россиян на арбидол выросли в пять раз за время пандемии

Юлия Онодэра
Сегодня в 19:43

С марта по июнь 2020 года россияне потратили на покупку арбидола в 5,4 раза больше, чем за этот же период год назад, сообщает «Проект».

Издание подсчитало общие траты на лекарство в аптеках, они составили 3,6 млрд рублей. Эта цифра следует из данных DSM Group, которые проанализировала команда «Проекта».

По словам издания, арбидол стал самым продаваемым из списка лекарств, применяемых при лечении коронавируса по рекомендации Минздрава. Рекомендации, правда, были выпущены уже после пиковых продаж арбидола — они случились в марте, когда россияне потратили на лекарство 1,2 млрд рублей.

Арбидол начали рекламировать как лекарство от коронавируса еще в январе. При этом эффективность препарата не была подтверждена. ФАС признала эту рекламу нарушением закона о рекламе, поскольку описание свойств лекарства не соответствовало утвержденной к нему инструкции.

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