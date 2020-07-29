В Мультимедиа-арт-музее пройдет презентация проекта «A.I.Q. Test»

Студент Школы Родченко Габбилен Г. представит 30 июля в Мультимедиа-арт-музее свой новый проект «A.I.Q. Test». Об этом «Афише Daily» рассказали представители культурной площадки.

«A.I.Q. Test» — это цифровой спектакль без актеров, который развернется в формате анкеты Google Forms. В пресс-релизе МАММ описывает задумку спекаткля как попытку «раскрыть художественным способом феномен множественных анкет, тестов и опросов, которые нам встречаются каждый день в самых разных формах».

В рамках премьеры пройдет онлайн-дискуссия с автором и экспертами в области современного искусства и театра. Она станет доступна 30 июля в 19.00 на страницах МАММ в Facebook, YouTube и «ВКонтакте», а также на сайте «Афиши».

Автор и режиссер спектакля — Габбилен Г. — в своем творчестве совмещает театр, перформанс и медиаискусство. Проекты Габбилена Г. были представлены на таких площадках, как «Винзавод», «Фабрика», Электромузей, Зверевский центр современного искусства и других.