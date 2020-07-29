перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
В сентябре пройдет Moscow Music Week — первый после карантина офлайн-фестиваль в Москве 18:18
Sotheby’s Автопортрет Рембрандта был продан за 18,7 млн долларов
Автопортрет Рембрандта был продан за 18,7 млн долларов 17:50
ВЦИОМ выяснил, сколько россиян верят в теории заговора и научные мифы 17:36
Джон Крайер раскрыл альтернативную концовку «Назад в будущее» — с кока-колой и ядерным взрывом 17:28
«Белта»: в Минске задержаны 33 российских наемника ЧВК «Вагнер» 16:46
Западные фантасты выступили против проведения Worldcon в Саудовской Аравии 16:04
Sandra Montanez/Getty Images Собянин: массовые мероприятия в Москве останутся под запретом до конца августа
Собянин: массовые мероприятия в Москве останутся под запретом до конца августа 15:46
«Хотите честных выборов — агитируйте сторонников»: ЦИК ответила на критику досрочного голосования 15:39
Документальный фильм о Пьере Кардене скоро выйдет в прокат. Посмотрите его трейлер 15:05
«Таксист», «Челюсти» и Леоне: 11 лучших фильмов по версии Квентина Тарантино 14:37
Ефремов сперва признал вину за смертельное ДТП, а потом отказался 14:34
Белорусские протесты в клипе на трибьют «ДДТ» от рэпера СiРОП 14:10
Anadolu Agency/Getty Images «ОВД-Инфо» запустил кампанию против преследования одиночных пикетчиков
«ОВД-Инфо» запустил кампанию против преследования одиночных пикетчиков 13:43
Вышел трейлер «Конференции» Ивана И.Твердовского 13:32
Universal договорилась с киносетью AMC о сокращении кинотеатрального окна 12:56
Умер адвокат Иван Сустин. Он защищал фигуранта дела «Нового величия» и Любовь Соболь 12:42
«Команда 29» начала сбор денег в поддержку Ивана Сафронова 12:23
YouTube / Екатерина Гордон Жена Артема Чайки публично попросила развода и рассказала об угрозах забрать у нее детей
Жена Артема Чайки публично попросила развода и рассказала об угрозах забрать у нее детей 11:23
В России за сутки выявили 5475 случаев коронавируса 10:58
Навальный опубликовал налоговую декларацию. Политик зарабатывает 453 тыс. рублей в месяц 10:37
Отключить рекламу

В сентябре пройдет Moscow Music Week — первый после карантина офлайн-фестиваль в Москве

Семён Гудошников
Сегодня в 18:18

Первый московский офлайн-фестиваль после карантина Moscow Music Week объявил первую волну артистов и даты проведения. Фестиваль продлится четыре дня — со 2 по 5 сентября — и охватит более чем 10 площадок в четырех географических кластерах Москвы.

В программе более 20 шоукейсов, в лайнапе — около 100 артистов и 50 спикеров конференции. Список участников еще формируется, здесь можно подать заявку на выступление в качестве артиста, а здесь — на участие в конференции (заявки принимают до 29 июля). Вот первая волна музыкантов:

Билеты на Moscow Music Week можно купить на сайте проекта. Общий (включает все шоукейсы, открытие и закрытие фестиваля) обойдется в 1500 рублей, Delegate Pass (то же самое плюс оба дня конференции) — в 2500 рублей.

«Несмотря на все сложности и все ограничения, в этот непростой для всех год особенно важно поддержать локальную сцену, вынести уроки и обсудить перспективы индустрии. Нам грустно, оттого что, судя по всему, мы будем единственным подобным мероприятием, и радостно, потому что фестиваль все-таки состоится», — заявили организаторы.

В этом году Moscow Music Week пройдет в шестой раз. В 2019-м фестиваль продлился с 4 по 7 сентября, заняв площадки 13 московских клубов. Хедлайнерами тогда выступили конголезская арт-группа Kokoko!, шведский постпанк-коллектив Viagra Boys и австрийское рок-трио HTRK, а «Афиша» представила на фестивале новичков хип-хоп-сцены.

Котик «Афиши Daily» присылает ровно одну хорошую новость в день. Его всегда можно прогнать и отписаться.

  • Московское метро 31 декабря впервые будет работать круглосуточно

    daily.afisha.ru

  • Сергей Шнуров записал курс лекций о русском искусстве XX века для Arzamas

    daily.afisha.ru

  • Робби Уилльямс выступит в России осенью 2017 года

    daily.afisha.ru
События недели на afisha.ru
детектив
Достать ножи
Запутанный детектив с большим количеством голливудских звезд — от режиссера «Петли времени» и «Последних джедаев»
рок
Игорь Растеряев (онлайн-трансляция)
Исполнитель душевных песен под аккордеон
драма
Маленькие женщины
Грета Гервиг экранизирует американскую классику
биография
Зеленая книга
Оскароносная драма про дружбу черного пианиста и его белого водителя
драматический
Кыся (онлайн-трансляция)
Дмитрий Нагиев исполняет две роли в одном спектакле
драматический
Калигула (онлайн-трансляция)
Евгений Миронов в спектакле Эймунтаса Някрошюса
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли опечатку? Выделите нужный фрагмент текста и нажмите ctrl + enter
Пользовательское соглашение
© 1999–2020 ООО «Компания Афиша»
Все права защищены
Для лиц старше 18 лет
Мобильная версия
Ошибка в тексте
Отправить