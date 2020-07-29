В программе более 20 шоукейсов, в лайнапе — около 100 артистов и 50 спикеров конференции. Список участников еще формируется, здесь можно подать заявку на выступление в качестве артиста, а здесь — на участие в конференции (заявки принимают до 29 июля). Вот первая волна музыкантов:

Первый московский офлайн-фестиваль после карантина Moscow Music Week объявил первую волну артистов и даты проведения. Фестиваль продлится четыре дня — со 2 по 5 сентября — и охватит более чем 10 площадок в четырех географических кластерах Москвы.

Билеты на Moscow Music Week можно купить на сайте проекта. Общий (включает все шоукейсы, открытие и закрытие фестиваля) обойдется в 1500 рублей, Delegate Pass (то же самое плюс оба дня конференции) — в 2500 рублей.

«Несмотря на все сложности и все ограничения, в этот непростой для всех год особенно важно поддержать локальную сцену, вынести уроки и обсудить перспективы индустрии. Нам грустно, оттого что, судя по всему, мы будем единственным подобным мероприятием, и радостно, потому что фестиваль все-таки состоится», — заявили организаторы.

В этом году Moscow Music Week пройдет в шестой раз. В 2019-м фестиваль продлился с 4 по 7 сентября, заняв площадки 13 московских клубов. Хедлайнерами тогда выступили конголезская арт-группа Kokoko!, шведский постпанк-коллектив Viagra Boys и австрийское рок-трио HTRK, а «Афиша» представила на фестивале новичков хип-хоп-сцены.