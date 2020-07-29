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Автопортрет Рембрандта был продан за 18,7 млн долларов

Семён Гудошников
Сегодня в 17:50

Автопортрет Рембрандта, написанный художником в 26 лет, был продан за рекордные для его автопортретов 18,7 млн долларов. Об этом говорится на сайте аукциона Sotheby’s.

За картину, которая оценивалась в 15–20 млн долларов, боролось шесть участников аукциона. В итоге ее продали вдвое дороже, чем предыдущий автопортрет-рекордсмен в 2003 году. Картина считается очень редкой, так как это один из двух автопортретов, на которых художник запечатлел себя в парадной одежде (всего Рембрандт написал около 80 автопортретов).

© Sotheby’s

Топ-лотом аукциона стала абстрактная картина испанского художника Жоана Миро «Живопись (Женщина в красной шляпе)». Она обошлась покупателю в 30,5 млн. долларов. Общая выручка аукциона «От Рембрандта до Рихтера» составила 193 млн долларов.

В 2018 году «Афиша Daily» съездила на родину художника, чтобы узнать, как он стал великим. В том же году вышел наш материал о других художниках Лейденской школы.

Котик «Афиши Daily» присылает ровно одну хорошую новость в день. Его всегда можно прогнать и отписаться.

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