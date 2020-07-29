Автопортрет Рембрандта был продан за 18,7 млн долларов

Автопортрет Рембрандта, написанный художником в 26 лет, был продан за рекордные для его автопортретов 18,7 млн долларов. Об этом говорится на сайте аукциона Sotheby’s.

За картину, которая оценивалась в 15–20 млн долларов, боролось шесть участников аукциона. В итоге ее продали вдвое дороже, чем предыдущий автопортрет-рекордсмен в 2003 году. Картина считается очень редкой, так как это один из двух автопортретов, на которых художник запечатлел себя в парадной одежде (всего Рембрандт написал около 80 автопортретов).