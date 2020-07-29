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ВЦИОМ выяснил, сколько россиян верят в теории заговора и научные мифы

Семён Гудошников
Сегодня в 17:36

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) узнал, сколько россиян верят в те или иные теории заговора. Результаты опросов опубликованы на сайте организации.

Оказалось, что 36% россиян верят в инопланетян, в то время как 48% считает их существование невозможным. По сравнению с 2018 годом число людей, согласных с этим мифом, упало на 9%.

Что касается других мифов, то лишь 2% населения уверены, что Земля плоская, 8% — что ВИЧ не влияет на здоровье (еще 4% вообще не верят в его существование), 12% считают прививки бесполезными, а 9% и вовсе опасными.

В то же время 60% респондентов уверены, что российскую историю пытаются переписать и преуменьшить ее величие, а почти половина (49%) верят, что США сфальсифицировали высадку на Луну.

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