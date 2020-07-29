По словам Крайера, фильм должен был открыться сценой, в которой Марти пиратит видеокассету с фильмом Стивена Спилберга «Близкие контакты третьей степени». В этой версии сценария машина времени не была полюбившимся зрителям «Делореаном», который должен был разогнаться до 88 миль в час и получить 1,21 гигаватт электричества, чтобы переместиться во времени.

Американский актер Джон Крайер , который наряду с Беном Стиллером мог сыграть главного героя франшизы «Назад в будущее» Марти МакФлая (роль досталась Майклу Дж.Фоксу ), рассказал об альтернативной концовке первой части. Для этого он запустил тред в твиттере.

Это, уточнил Крайер, была просто «машина времени, которой требовались ядерный распад и секретный ингредиент — кока-кола». Поскольку «Делореана» в сценарии прописано не было, в конце фильма Марти пробирался на ядерный полигон — для перемещения во времени требовался ядерный взрыв, а там как раз проходили испытания бомбы. Молнии и башни с часами, разумеется, не было.

На полигоне МакФлай находил множество моделей домов и человеческих манекенов, нужных для того, чтобы воссоздать разрушительный эффект атомного взрыва.

«Он устанавливает машину времени, атомная бомба сейчас взорвется, он тянется за кока-колой, начинается отсчет: 10, 9, 8… Вдруг он поскальзывается и роняет бутылку! Она разбивается. У него больше нет колы», — написал Крайер.

Однако Марти в этой версии сценария не растерялся и бежал в ближайший дом, где в холодильнике стояла кола. После этого, когда вставал вопрос, как спрятаться от ядерного взрыва, он укрывался в свинцовом холодильнике — и в таком виде отправлялся назад в будущее.

«Напоминает что‑нибудь эта сцена? Слышу, как вы кричите: «Да-да, Джон, напоминает!» Спилбергу понравилась эта сцена, и он использовал ее десятилетия спустя в критикуемой сцене в фильме «Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа», — пошутил в конце треда Крайер.