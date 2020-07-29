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Западные фантасты выступили против проведения Worldcon в Саудовской Аравии

Семён Гудошников
Сегодня в 16:04

Западные фантасты написали письмо председателю Worldcon Норману Кейтсу с просьбой не проводить конвенцию 2022 года в городе Джидда в Саудовской Аравии, сообщает The Guardian.

Инициативу организовала писательница Анна Смит Спарк, документ подписали такие авторы, как Чарлз Стросс, Джульет МакКенна, Стэн Николлс и Катриона Уорд. Свою позицию они аргументируют тем, что политическая ситуация в Саудовской Аравии противоречит принципам, которые лежат в основе фандома фэнтези и научной фантастики.

Авторы особенно обеспокоены отсутствием свободы слова, ущемлением прав женщин и смертной казнью за гомосексуальность. Из‑за этого многие писатели не смогут попасть на конвенцию, если она будет проводиться в Саудовской Аравии.

Фантаст Яссер Бахджатт, один из руководителей площадки JeddiCon, которую предлагают в качестве места проведения Worldcon в Джидде, ответил: «Требовать, чтобы у нас даже не было возможности предложить размещение фестиваля, — абсурдно и даже вредно для Worldcon в перспективе».

Он отметил, что понимает беспокойство западных авторов, но, в свою очередь, недоволен тем, что конвенция «сфокусировалась на культуре западных стран».

Конвент Worldcon — один из самых известных и старых фестивалей, посвященных фэнтези и научной фантастике. Он проводится с 1938 года, каждый год меняя площадку.

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