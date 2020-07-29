Документальный фильм о Пьере Кардене скоро выйдет в прокат. Посмотрите его трейлер

Фильм «House of Cardin», посвященный легендарному французскому дизайнеру Пьеру Кардену, выходит в прокат в США 14 августа, а в остальном мире 15 сентября.

Созданием фильма занимались режиссер П.Дэвид Эберсол и сценарист Тодд Хьюз. Его премьера прошла на Венецианском кинофестивале в 2019 году. В картине покажут интервью с самим Карденом и со звездами, носившими его костюмы.