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Белорусские протесты в клипе на трибьют «ДДТ» от рэпера СiРОП

Семён Гудошников
Сегодня в 14:10

Рэпер СiРОП (экс-саксофонист «Ляписа Трубецкого») выпустил клип на свою версию песни «ДДТ» «Родина». Видео сняла Христина Кляшторная, правнучка белорусского поэта Тодора Кляшторного.

В клипе рэпер ходит в костюме Смерти по улицам Минска, наблюдая за происходящими протестами. В конце он подходит к президентскому дворцу и задумчиво смотрит в его сторону.

«Сразу хочу сказать, что это не кавер — от прекрасной песни Юрия Шевчука тут остался только припев. Остальное — моя рефлексия на тему Родины и свободы. На тему того, что сейчас происходит и в Беларуси, и в России», — рассказал рэпер «Медузе».

СiРОП — это сценическое имя музыканта из Минска Алексея Загорина. Он был одним из основателей группы «Ляпис Трубецкой», где играл на саксофоне, затем подсел на наркотики, отсидел 17 лет в тюрьме, а когда вышел, занялся хип-хопом. Осенью у музыканта запланирован выход сборника-трибьюта группе «ДДТ», куда попадет и «Родина».

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