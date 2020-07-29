«ОВД-Инфо» запустил кампанию против преследования одиночных пикетчиков

Правозащитный медиапроект «ОВД-Инфо» запустил информационную кампанию против преследований одиночных пикетчиков. Под хештегом #НаПикетЗапретаНет издание будет публиковать материалы о свободе собраний, правах россиян и преследованиях за одиночные пикеты.

«Одиночный пикет — очевидно безопасный способ выразить свое мнение в условиях пандемии. Именно задержания делают его опасным: полиция не заботится о здоровье людей, которых «упаковали» в автозак или часами держат в душном ОВД», — заявили в «ОВД-Инфо».

По данным проекта, только за июнь по всей России на одиночных пикетах задержали 133 человека, а за первые шесть месяцев 2020 года в Москве — 269. Это больше, чем за два предыдущих года вместе взятых.

Одиночный пикет — единственная форма публичного мероприятия, которая не требует согласования с властями. Однако есть некоторые правила, которые нужно соблюдать, чтобы не дать силовикам оснований для задержания. Прочитать о них можно здесь.