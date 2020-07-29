Universal договорилась с киносетью AMC о сокращении кинотеатрального окна

Компания Universal и сеть кинотеатров AMC подписали договор, согласно которому кинотеатральное окно сокращается до 17 дней, сообщает Variety.

Кинотеатральное окно — это промежуток между премьерой фильмов в кинотеатрах и их выпуска на цифровых сервисах. Традиционно оно составляет 75-90 дней. Однако теперь Universal сможет отправлять фильмы на стриминговые платформы уже спустя 17 дней после их релиза в кинотеатрах (зависеть это во многом будет еще и от успешности фильма в прокате).

Речь пока идет исключительно о прокате в США, но Universal в ближайшее время будет вести переговоры со странами Европы и Ближнего Востока, в которых действует сеть AMC.

Студия вряд ли будет пользоваться этой возможностью в отношении своих крупных франшиз: киносерии о Бонде, «Парка Юрского Периода» или, например, «Форсажа», считает Variety. Но в случае, если у фильма будет явный недобор в прокате, студия сможет сразу же отправить его на стриминг.

Подобная практика уже практиковалась в прокате США. Например, «Тролли: Мировой тур» вышли одновременно в кинотеатрах (которые вскоре закрылись из‑за коронавируса) и на онлайн-платформах, где стали очень успешными. Именно после них Universal решила выпускать фильмы онлайн как можно быстрее, из‑за чего AMC отказалась показывать картины студии у себя в кинотеатрах.

По мнению издания, многие студии последуют примеру Universal и сократят кинотеатральное окно. Такое уже случалось, например, с фильмом «Аннигиляция» студии Paramount, которая выпустила фантастический триллер эксклюзивно на Netflix спустя три уик-энда после премьеры в кинотеатрах, тем самым уменьшая риски провалиться сложному для восприятия массового зрителя фильму.