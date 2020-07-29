Умер адвокат Иван Сустин. Он защищал фигуранта дела «Нового величия» и Любовь Соболь

В Москве в возрасте 37 лет умер адвокат Иван Сустин. Об этом сообщил в фейсбуке глава международной правозащитной организации «Агора» Павел Чиков.

Он уточнил, что Сустин умер 28 июня в своем кабинете. «У Вани сердце не выдержало нагрузок», пояснил Чиков.

Сустин был адвокатом фигуранта дела «Нового величия» Павла Ребровского. Прошлым летом во время массовых протестов в Москве он сотрудничал с «Апологией протеста» и защищал юриста ФБК Любовь Соболь.

В партнерстве с «Агорой» адвокат представлял интересы издания «Батенька, да вы трансформер» по иску о признании незаконным требований МВД и Роскомнадзора удалить статью «Героин — собственность модели» о 27-летней Анне Глазовой, которая десять лет употребляет героин.