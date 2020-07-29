Жена Артема Чайки публично попросила развода и рассказала об угрозах забрать у нее детей

Марина Чайка, жена старшего сына бывшего генпрокурора Юрия Чайки Артема, публично попросила у супруга развода и сообщила о возможных угрозах разлучить ее с детьми. Видео с заявлением Чайки выложила на своем ютьюб-канале правозащитница Екатерина Гордон.

Чайка попросила, чтобы ей выдали паспорт, которого у нее нет уже два месяца, и сообщила, что из‑за этого вынуждена подать в суд. «Органы опеки дали понять, что в суде они будут защищать мужа. Я прошу прессу и всех людей поддержать меня», — сказала Чайка, отметив, что не делит с мужем имущество.

«Свое обращение я от отчаяния делаю. Я просто женщина, которая хочет развестись со своим супругом. Мы прожили с ним 21 год, у нас четверо детей. Сейчас наша спокойная жизнь с детьми стала под угрозой», — рассказала Чайка.