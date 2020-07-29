Жена Артема Чайки публично попросила развода и рассказала об угрозах забрать у нее детей

Марина Чайка, жена старшего сына бывшего генпрокурора Юрия Чайки Артема, публично попросила у супруга развода и сообщила о возможных угрозах разлучить ее с детьми. Видео с заявлением Чайки выложила на своем ютьюб-канале правозащитница Екатерина Гордон.
Чайка попросила, чтобы ей выдали паспорт, которого у нее нет уже два месяца, и сообщила, что из‑за этого вынуждена подать в суд. «Органы опеки дали понять, что в суде они будут защищать мужа. Я прошу прессу и всех людей поддержать меня», — сказала Чайка, отметив, что не делит с мужем имущество.
«Свое обращение я от отчаяния делаю. Я просто женщина, которая хочет развестись со своим супругом. Мы прожили с ним 21 год, у нас четверо детей. Сейчас наша спокойная жизнь с детьми стала под угрозой», — рассказала Чайка.
Дети Чайки заняли сторону матери и заявили, что могут последовать вбросы информации от посторонних людей, обвиняющих женщину в ненормальности. Они попросили отца не разлучать их.
«Мы также хотим ее защитить, поддержать. Хотелось бы сказать, что она отказалась от всех квартир, всего имущества, просто чтобы ей дали развод и она могла жить нормально без всяких угроз», — сказала одна из дочерей Чайки.
Артем Чайка — старший сын экс-генпрокурора России Юрия Чайки (сейчас работает полпредом в Северо-Кавказском федеральном округе). Получил широкую известность после фильма ФБК «Чайка», где говорилось, что он может быть причастен к рейдерским захватам бизнеса.