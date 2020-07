AP и NYT: бывшие российские разведчики распространяли фейки о COVID-19 через англоязычные сайты

Бывшие сотрудники ГРУ Денис Тюрин и Александр Старунский занимались распространением фейков о коронавирусе на сайтах InfoRos, InfoBrics.org и OneWorld.press «для продвижения антизападных настроений». Об этом пишут Associated Press и The New York Times.

Информация о причастности экс-сотрудников ГРУ ранее была засекречена, но в преддверии выборов в США ее рассекретили американские чиновники, пожелавшие оставаться анонимными. По их словам, Тюрин и Старунский ранее занимали «руководящие должности в российской военной разведке».

В период с мая по начало июля они выпустили порядка 150 англоязычных статей о коронавирусе, которые рисовали положительный образ России и отрицательный — США. Например, одна из статей на портале oneworld.press называлась «Пандемия коронавируса — это эксперимент по манипулированию миром», а в материале на сайте infobrics.org приводилось заявление Китая о том, что коронавирус — это биологическое оружие, созданное США. В публикациях также часто говорится о «новом мировом порядке после COVID-19».

На сайтах появлялись статьи о мировой политике и американских новостях. В частности, материал о США на oneworld.press от 24 июля получил название «Фейковая демократия без свободы выражения и уважения прав человека».

Как пишет Associated Press, американские чиновники надеются избежать повторения ситуации 2016 года, когда работники российской «фабрики троллей» вмешивались в выборы. Официальные лица отмечают, что между нынешним распространением фейков и выборами может быть непосредственная связь.

В мае фейки о коронавирусе начал удалять твиттер. В России 1 апреля приняли закон, который вводит уголовную ответственность в том числе распространение фейков о коронавирусе.