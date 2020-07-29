Правительство предложило засекретить госзакупки Роскосмоса

Правительство России предложило засекретить информацию о госзакупках Роскосмоса. Об этом говорится в тексте проекта постановления на сайте правовой информации.

Такая инициатива возникла, потому что иностранные государства анализируют открытую информацию из контрактов Роскосмоса и его предприятий, говорится в пояснительной записке к постановлению Кабмина. Предполагается, что постановление будет действовать вплоть до июля 2021 года.

Засекретить, в частности, предлагается госзакупки Роскосмоса на проведение исследования и использование космического пространства, создание космических технологий и материалов, а также создание, модернизацию, поставку, ремонт, сервисное обслуживание, использование и утилизацию космической техники.

В середине июля глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что американские космические корабли SpaceX Crew Dragon и Boeing Starliner более гламурные, чем российский «Союз». Он также прокомментировал создание российского космического корабля «Орел», который, по словам Рогозина, сможет летать к Луне.