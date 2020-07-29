Павел Дуров назвал семь поводов для беспокойства «всех владельцев iPhone»

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров объяснил, как на пользователей Apple влияет 30%-ная комиссия, которую компания взимает с разработчиков приложений за покупки в Apple Store. В своем телеграм-канале он перечислил семь причин, по которым эта комиссия должна «волновать каждого владельца iPhone».

Во-первых, комиссия увеличивает стоимость всех приложений и цифровых покупок.

Во-вторых, часть содержимого приложений недоступна для пользователей, потому что Apple цензурирует приложения в App Store.

В-третьих, для установки приложения на iPhone нужно авторизоваться, следовательно, передать Apple свою личную информацию — это означает снижение конфиденциальности.

В-четвертых, новые версии приложений появляются через несколько дней или недель после выпуска из‑за процедуры одобрения обновлений.

В-пятых, высокая комиссия не позволяет появляться многим новым полезным приложениям — «они обанкротились либо так и не появились», пишет Дуров.

В-шестых, расходы на комиссию приложения покрывают за счет увеличения объема рекламы.

В-седьмых, снижается качество приложений, поскольку деньги уходят Apple тогда, когда могли бы пойти на совершенствование разработок.

«Все это звучит настолько вопиюще, что, казалось бы, такая 30%-ная дань не может существовать долго. Но ситуация сохраняется уже около 10 лет», — отметил Дуров.