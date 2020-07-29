перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Названы лучшие рестораны мира по версии Travellers’ Choice Awards 3:14
Павел Дуров назвал семь поводов для беспокойства «всех владельцев iPhone» 2:35
Основатель самиздата «Батенька, да вы трансформер» ответил на обвинения в домогательствах 2:14
Новое музыкальное видео на сингл Ноа Сайрус «July», снятое в игре для PlayStation 4 1:37
Во время карантина люди стали чаще смотреть на собак в инстаграме Вчера в 23:56
В «Москве-сити» появятся два новых небоскреба Вчера в 23:12
IATA: пассажирские авиаперевозки не восстановятся в прежнем объеме до 2024 года Вчера в 22:29
Осенью выйдет новый фильм Ренаты Литвиновой с Софьей Эрнст, Никитой Кукушкиным и музыкой Земфиры Вчера в 22:08
Turkish Airlines возобновит рейсы между Петербургом и турецкими городами Вчера в 21:51
Кажется, Дэвид Линч работает над новым проектом Вчера в 21:27
Игра света и тени в клипе Энджел Олсен «Whole New Mess» Вчера в 21:04
ЕС не откроет границы для России, объявили номинантов на «Эмми» и другие новости дня Вчера в 20:53 Дайджест
В России выдали первую лицензию на создание сети 5G Вчера в 20:43
Для фонда «Ночлежка» сняли фильм о мальчике-космонавте Вчера в 20:21
Flickr «Хранители», «Удивительная миссис Мейзел», «Озарк»: стали известны номинанты на премию «Эмми»
«Хранители», «Удивительная миссис Мейзел», «Озарк»: стали известны номинанты на премию «Эмми» Вчера в 20:06
Организаторы фестиваля «Дикая мята» открывают новый лейбл Вчера в 19:42
От лесных пожаров в Австралии погибли и пострадали 3 млрд животных Вчера в 19:20
Художник Тима Радя сжег будущее в своем арт-объекте «Future» Вчера в 18:53
Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что переболел COVID-19 Вчера в 18:17
Adam Nieścioruk / Unsplash ВОЗ: мир будет иметь дело только с одной волной коронавируса
ВОЗ: мир будет иметь дело только с одной волной коронавируса Вчера в 17:59
Отключить рекламу

Основатель самиздата «Батенька, да вы трансформер» ответил на обвинения в домогательствах

Юлия Онодэра
Сегодня в 2:14

Основатель независимого издательского дома «Мамихлапинатана» и самиздата «Батенька, да вы трансформер» Егор Мостовщиков ответил в фейсбуке на обвинения в домогательствах, которые недавно были опубликованы в блоге «Антиглянец».

Журналист отметил, что в публикации «Антиглянца» «много фактических ошибок, нарушена хронология событий, отсутствует контекст, есть предвзятая позиция, опущены важные факты, присутствует домысел и передергивание», включая приписывание ему чужих слов. Однако подробно разбирать каждый факт он отказался, поскольку «пост в социальных сетях не самый подходящий для этого формат».

Мостовщиков признал, что у него бывали романы и флирт на работе — он назвал эти эпизоды своей ошибкой. «Я понимаю, что это нарушение деловой этики и недопустимо, и я давно изменил свое поведение», — написал он, категорически отвергнув обвинения в насилии, домогательствах и злоупотреблении властью.

«Могу с уверенностью сказать, что никогда не пользовался служебным положением, никого ни к чему не принуждал. И я совершенно точно не унижал женщин», — заявил Мостовщиков.

Отдельно журналист вступился за свою девушку Алену Белякову, которая, по словам авторов «Антиглянца», заняла пост издателя «Батеньки, да вы трансформер» из‑за отношений с Мостовщиковым. «Алена супер профи», — прокомментировал он.

Издательский дом, по словам Мостовщикова, «только сейчас проходит превращение в организацию, в которой взаимоотношения сотрудников четко регламентируются». За предыдущие годы, как отметил журналист, были совершены различные ошибки, имели место некорректные высказывания и токсичное поведение.

«Все эти ошибки во взаимоотношениях лягут в основу документа, в котором будут зафиксированы правила и этика взаимодействия между нашими сотрудниками и начальниками всех уровней, — пообещал Мостовщиков. — В этом документе мы пропишем меры противодействия эмоциональному, психологическому и сексуальному насилию».

«Я учусь на своих ошибках: сегодня я совсем не такой как вчера, вчера не такой, как год назад. Вся риторика устроена так, будто я лишен права на перемены и закостенел в каком‑то состоянии. Это не так», — подчеркнул Мостовщиков, призвав всех им обиженных выйти на открытый диалог, в котором он будет готов извиниться за свою неправоту.

Котик «Афиши Daily» присылает ровно одну хорошую новость в день. Его всегда можно прогнать и отписаться.

  • Московское метро 31 декабря впервые будет работать круглосуточно

    daily.afisha.ru

  • Сергей Шнуров записал курс лекций о русском искусстве XX века для Arzamas

    daily.afisha.ru

  • Робби Уилльямс выступит в России осенью 2017 года

    daily.afisha.ru
События недели на afisha.ru
детектив
Достать ножи
Запутанный детектив с большим количеством голливудских звезд — от режиссера «Петли времени» и «Последних джедаев»
рок
Ssshhhiiittt! (онлайн-трансляция)
Необычный и многообещающий гаражный рок
рок
Игорь Растеряев (онлайн-трансляция)
Исполнитель душевных песен под аккордеон
биография
Зеленая книга
Оскароносная драма про дружбу черного пианиста и его белого водителя
драматический
Кыся (онлайн-трансляция)
Дмитрий Нагиев исполняет две роли в одном спектакле
драматический
Калигула (онлайн-трансляция)
Евгений Миронов в спектакле Эймунтаса Някрошюса
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли опечатку? Выделите нужный фрагмент текста и нажмите ctrl + enter
Пользовательское соглашение
© 1999–2020 ООО «Компания Афиша»
Все права защищены
Для лиц старше 18 лет
Мобильная версия
Ошибка в тексте
Отправить