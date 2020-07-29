Основатель самиздата «Батенька, да вы трансформер» ответил на обвинения в домогательствах

Основатель независимого издательского дома «Мамихлапинатана» и самиздата «Батенька, да вы трансформер» Егор Мостовщиков ответил в фейсбуке на обвинения в домогательствах, которые недавно были опубликованы в блоге «Антиглянец».

Журналист отметил, что в публикации «Антиглянца» «много фактических ошибок, нарушена хронология событий, отсутствует контекст, есть предвзятая позиция, опущены важные факты, присутствует домысел и передергивание», включая приписывание ему чужих слов. Однако подробно разбирать каждый факт он отказался, поскольку «пост в социальных сетях не самый подходящий для этого формат».

Мостовщиков признал, что у него бывали романы и флирт на работе — он назвал эти эпизоды своей ошибкой. «Я понимаю, что это нарушение деловой этики и недопустимо, и я давно изменил свое поведение», — написал он, категорически отвергнув обвинения в насилии, домогательствах и злоупотреблении властью.

«Могу с уверенностью сказать, что никогда не пользовался служебным положением, никого ни к чему не принуждал. И я совершенно точно не унижал женщин», — заявил Мостовщиков.

Отдельно журналист вступился за свою девушку Алену Белякову, которая, по словам авторов «Антиглянца», заняла пост издателя «Батеньки, да вы трансформер» из‑за отношений с Мостовщиковым. «Алена супер профи», — прокомментировал он.

Издательский дом, по словам Мостовщикова, «только сейчас проходит превращение в организацию, в которой взаимоотношения сотрудников четко регламентируются». За предыдущие годы, как отметил журналист, были совершены различные ошибки, имели место некорректные высказывания и токсичное поведение.

«Все эти ошибки во взаимоотношениях лягут в основу документа, в котором будут зафиксированы правила и этика взаимодействия между нашими сотрудниками и начальниками всех уровней, — пообещал Мостовщиков. — В этом документе мы пропишем меры противодействия эмоциональному, психологическому и сексуальному насилию».

«Я учусь на своих ошибках: сегодня я совсем не такой как вчера, вчера не такой, как год назад. Вся риторика устроена так, будто я лишен права на перемены и закостенел в каком‑то состоянии. Это не так», — подчеркнул Мостовщиков, призвав всех им обиженных выйти на открытый диалог, в котором он будет готов извиниться за свою неправоту.