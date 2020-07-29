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Новое музыкальное видео на сингл Ноа Сайрус «July», снятое в игре для PlayStation 4

Юлия Онодэра
Сегодня в 1:37

Певица Ноа Сайрус выпустила новое видео на свой платиновый сингл «July», который вышел уже почти год назад. Клип снят в игре для PlayStation 4 «Dreams».

В клипе зрители видят одинокую фигуру девушки, вокруг которой разворачиваются диковинные пейзажи.

«Это потрясающий и уникальный пример воплощения цели Sony — наполнить мир эмоциями, используя для этого силы креативности и технологий», — сказал об этой коллаборации вице-президент по коммуникациям Sony Corporations Мидори Томита.

Ноа Сайрус — 20-летняя американская актриса и певица, младшая сестра Майли Сайрус. В 2016 году она подписала контракт с лейблом Records и выпустила свой первый сингл — «Make Me (Cry)», записанный совместно с певцом Labrinth. Последний LP артистки «The End of Everything» вышел в мае.

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