Новое музыкальное видео на сингл Ноа Сайрус «July», снятое в игре для PlayStation 4

Певица Ноа Сайрус выпустила новое видео на свой платиновый сингл «July», который вышел уже почти год назад. Клип снят в игре для PlayStation 4 «Dreams».
В клипе зрители видят одинокую фигуру девушки, вокруг которой разворачиваются диковинные пейзажи.
«Это потрясающий и уникальный пример воплощения цели Sony — наполнить мир эмоциями, используя для этого силы креативности и технологий», — сказал об этой коллаборации вице-президент по коммуникациям Sony Corporations Мидори Томита.
Ноа Сайрус — 20-летняя американская актриса и певица, младшая сестра Майли Сайрус. В 2016 году она подписала контракт с лейблом Records и выпустила свой первый сингл — «Make Me (Cry)», записанный совместно с певцом Labrinth. Последний LP артистки «The End of Everything» вышел в мае.