Новое музыкальное видео на сингл Ноа Сайрус «July», снятое в игре для PlayStation 4

Певица Ноа Сайрус выпустила новое видео на свой платиновый сингл «July», который вышел уже почти год назад. Клип снят в игре для PlayStation 4 «Dreams».

В клипе зрители видят одинокую фигуру девушки, вокруг которой разворачиваются диковинные пейзажи.