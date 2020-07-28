Во время карантина люди стали чаще смотреть на собак в инстаграме

Профили домашних животных в социальных сетях стали популярнее за время карантина, пишет Bloomberg. Люди все чаще стали посещать страницы, чтобы посмотреть на милых собак и кошек. Более того, заводить питомцев во время самоизоляции тоже стали чаще.

При этом в США собаки оказались популярнее, чем кошки. По данным CrowdTangle, количество постов с упоминанием щенков увеличилось на 38% только за последнюю неделю марта. Также, по данным издания, резко выросло с марта число онлайн-запросов о щенках для покупки.

Среди самых популярных пород — золотистые ретриверы, лабрадоры, французские бульдоги и мопсы. Именно на их страницы чаще подписываются в инстаграме. Профили этих собак, к тому же, наиболее привлекательны для рекламодателей.

По мнению основателя компании для помощи монетизации животных The Dog Agence Лони Эдвардса, за спонсорскую публикацию в аккаунте собаки в инстаграме хозяин питомца может получить до 15 тыс. долларов.

В России данных по бизнесу нет, однако тенденция на рост популярности домашних животных подтверждается исследованиями «Яндекса», Avito и «Юлы». Они показывают: за время карантина россияне чаще стали заводить питомцев.

Правда, кошек россияне любят не меньше, чем собак. По данным Avito, кошки интересовали людей с апреля по июнь на 22% больше, чем годом ранее, а собаки — на 12%. В то же время, по сведениям «Юлы», спрос на собак вырос на 21%, а на кошек — на 16%.