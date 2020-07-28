IATA: пассажирские авиаперевозки не восстановятся в прежнем объеме до 2024 года

Мировой пассажиропоток вернется к уровню, на котором он был до пандемии коронавируса, не раньше 2024 года, считают в Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA). Об этом сообщает «Интерфакс».

По оценке экспертов IATA, объем пассажирский авиаперевозок упал в июне на 86,5% по отношению к данным прошлого года. В мае он упал еще сильнее — на 91%.

«Пассажирские авиаперевозки достигли дна в апреле, но темп восстановления очень слабый. Мы увидели улучшение на внутренних рейсах. Международные рынки остаются в основном закрытыми», — заявил гендиректор IATA Александр де Жюньяк.

По его словам, рост заболеваемости COVID-19 во многих странах мира указывает на то, что период восстановления отрасли будет длительным. Кроме того, он будет сопровождаться серьезным ущербом как для отрасли, так и для всей мировой экономики.

Ранее ду Жюньяк прогнозировал, что межконтинентальные перелеты вряд ли возобновятся раньше конца 2020 года.