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Turkish Airlines возобновит рейсы между Петербургом и турецкими городами

Юлия Онодэра
Сегодня в 21:51

Авиакомпания Turkish Airlines рассказала о возобновлении перелетов между Петербургом и турецкими городами. Рейсы до Стамбула будут восстановлены с 2 августа, а с 10 августа можно будет вылететь в Анталью, передают РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу аэропорта Пулково.

«Авиакомпания Turkish Airlines станет первым иностранным перевозчиком, который возобновит рейсы между Санкт-Петербургом и турецкими городами», — говорится в сообщении. Перелеты будут осуществлять на авиалайнерах Airbus A321 и A330, а также Boeing 737.

Рейсы из Петербурга в Турцию будут вылетать пять раз в неделю по обоим направлениям: в Стамбул по понедельникам, средам, четвергам, пятницам и воскресеньям, в Анталью по понедельникам, средам, пятницам, субботам и воскресеньям.

Из Москвы в Турцию можно будет улететь через аэропорт Внуково. С 1 августа рейсы в Стамбул, Анкару, Анталью, Даламан и Бодрум начнут выполнять Turkish Airlines, Azur Air, iFly и «Победа».

Ранее правительство России объявило об открытии международного сообщения, которое было прекращено с конца марта из‑за пандемии коронавируса. C 1 августа из Москвы, Петербурга и Ростова-на-Дону можно будет вылететь в Турцию, Танзанию и Великобританию.

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