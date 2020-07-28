Осенью выйдет новый фильм Ренаты Литвиновой с Софьей Эрнст, Никитой Кукушкиным и музыкой Земфиры

В ноябре в прокат выйдет новый фильм Ренаты Литвиновой, который называется «Северный ветер», пишет «Кино ТВ». Картину выпускает кинокомпания Sony Pictures при поддержке «Первого канала».

Фильм расскажет о влиятельном женском клане, однако подробности сюжета пока не известны. «Фильм о том, как царит в сердцах женщин вечный матриархат и вечное ожидание любимых мужчин, о том единственном часе, который дан любому человеку, в котором он сильнее смерти — час этот дается раз в жизни и нужно его не упустить. Как коротка жизнь и как она бессмысленна без любви», — говорит Литвинова.

В картине сыграли Софья Эрнст, Светлана Ходченкова, Галина Тюнина, Антон Шагин, Никита Кукушкин, Манана Татибадзе и сама Рената Литвинова. Музыку написала Земфира.

«Северный ветер» — это пьеса Литвиновой, постановка которой шла в МХТ им. Чехова. «Фильм не будет повторением моей постановки в МХТ, это будет что‑то новое, скорее продолжение пьесы», — сказала Литвинова.